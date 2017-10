Roma: drone su Piazza San Pietro, denunciata per procurato allarme turista cinese

Denunciata una 27enne turista cinese.

"I Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma, in servizio di vigilanza in Piazza Pio XII, hanno avvistato l'ennesimo drone, di piccole dimensioni, in volo sopra piazza San Pietro. Sono stati immediatamente allertati i colleghi della Stazione di Roma Prati e dell'8^ Reggimento Lazio con i quali è stata effettuata una ricerca nella piazza per identificare la persona che lo stava pilotando" illustrano in una nota dall'Arma.



"Poco dopo, i Carabinieri hanno fermato una cittadina cinese di 27 anni, a Roma per turismo, mentre stava manovrando il drone mediante il proprio iPhone. I militari hanno invitato la 27enne a far atterrare immediatamente il velivolo che successivamente è stato sequestrato" prosegue la Benemerita.



Dai militari viene illustrato in conclusione: "Portata in caserma per i successivi accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato la sprovveduta turista per la violazione dell'articolo 1102 del Codice della Navigazione - violazione del divieto di sorvolo - e per procurato allarme. Questo è il secondo sequestro che i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro effettuano in piazza Pio XII a distanza di soli 10 giorni."