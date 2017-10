Droghe: boom di nuove sostanze psicoattive e crescono disturbi psichiatrici

Federsed, Sip e Sinpia rivela che ogni anno sono 40mila gli accessi nei pronti soccorso psichiatrici per i disturbi causati dalle nuove sostanze psicoattive. Boom nella fascia d'età 15-24 anni.

Ogni anno sono 40mila gli accessi nei pronti soccorso psichiatrici per i disturbi causati dalle nuove droghe che attirano soprattutto i giovannissimi. La fascia d'età tra i 15-24 anni si è portata infatti allo stesso livello degli adulti di 25-44 anni riguardo l'utilizzo di droghe, in particolare cocaina, cannabis "rafforzata" e anfetamine.



Questo il dato allarmante emerso nel corso del convegno di presentazione della nuova "Carta dei servizi dei pazienti con disturbi psichiatrici e disturbi da uso di sostanze e addiction", organizzato oggi a Roma da Federsed (Federazione Italiana degli operatori dei dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze), Sip (Società Italiana di Psichiatria) e Sinpia (Società Italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza).

"La comorbilità fra un disturbo mentale e un disturbo da uso di sostanze usualmente definita come condizione di 'doppia diagnosi' rappresenta un'evenienza particolarmente frequente" spiega il presidente della Sip Bernardo Carpiniello.

La "doppia diagnosi" ha avuto infatti un incremento di oltre il 2% negli ultimi quattro anni



In base ad uno studio, su 273 utenti di 5 club romani di età compresa da 18 e 30 anni, il 78% ammetteva il pregresso utilizzo delle cosiddette "nuove sostanze psicoattive" (NPS), mentre l'89% confermava l'utilizzo corrente di cocaina.