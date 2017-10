Spacciava shaboo nei pacchetti di chewing gum, arrestate 37enne filippina

Spaccio di shaboo in zona Termini, a Roma.

"Le dosi di shaboo confezionate, occultate nelle confezioni di chewing gum, pronte ad animare le serate della comunità filippina a Roma. Ma qualcosa è andato storto per una 37enne delle Filippine, arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli" espone in un comunicato l'Arma.



"I Carabinieri, in servizio in abiti civili, la tenevano d'occhio, seguendo i suoi movimenti sospetti in piazza dei Cinquecento, mentre avvicinava i suoi connazionali. E quando l'hanno sorpresa a cedere alcune dosi di droga ad un connazionale, 35enne, l'hanno bloccata" prosegue la Benemerita.



"Dopo aver trovato nelle sue tasche diverse dosi di shaboo - viene reso noto infine dai militari -, i Carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, dove hanno rinvenuto la grossa parte dello stupefacente: 350 dosi pronte alla vendita illecita, 400 euro e diverse banconote. L'arrestata è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo."