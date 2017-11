Santeramo in Colle: due donne nascondono 5 chili di droga e armi

Arrestate una 71enne ed una 21enne.

"Due donne insospettabili custodivano circa 5 Kg di droga tra eroina e cocaina ed armi nella loro abitazione di Santeramo in Colle. I militari della Stazione Carabinieri - rendono noto dall'Arma -, all'alba del 10 novembre mattina, dopo aver sviluppato una adeguata attività info investigativa, hanno fatto irruzione in un'abitazione rurale sita nella periferia di Santeramo in Colle, occupata da due donne di origine albanese di 71 e 21 anni ed hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di armi e droga."



I Carabinieri puntualizzano in conclusione: "In particolare nel mobile di una stanza da letto sono stati rinvenuti 8 involucri in cellophane contenenti complessivamente Kg 4.350 di eroina mentre, all'interno di un'intercapedine appositamente ricavata nella cappa del camino sito nel salone, ulteriori 3 involucri contenenti 500 grammi di cocaina, un fucile ad aria compressa e un fucile automatico risultato rubato nel febbraio in provincia di Lecce ed ancora, nello stipite della cucina, 8 grammi di marjuana, 3 bilancini di precisione, 2 taglierini, numerosi rotoli di nastro adesivo necessari per selezionare e confezionare la droga. La perquisizione estesa alle pertinenze dell'abitazione ha infine consentito di rinvenire nel sottoscala un fucile a 'canne mozze', risultato provento di furto consumato nel '94 in provincia di Bergamo. Le donne sono così state arrestate con l'accusa di detenzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di armi alterate e ricettazione."