Roma: pusher si aggira tra i treni con droga nella bocca, arrestato

Arrestato presso la stazione Ipogeo degli Ottavi.

"Era a spasso, in cerca di acquirenti, all'interno della stazione dei treni 'Ipogeo degli Ottavi' con dosi di droga occultate in bocca. Ma a seguirlo, senza che se ne rendesse conto, vi erano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, in servizio in abiti civili che lo hanno bloccato dopo averlo visto cedere una dose di eroina ad un ragazzo" viene rivelato in una nota dell'Arma.



Dalla Benemerita scrivono in conclusione: "In manette è finito un 21enne del Gambia, senza fissa dimora. Per evitare l'arresto, il pusher ha opposto resistenza spintonando e aggredendo con calci e pugni i Carabinieri. Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Bloccato dopo una breve colluttazione, il malvivente è stato trovato in possesso di diverse dosi di eroina occultate nel cavo orale. Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno anche trovato uno smartphone di ultima generazione, che l'uomo aveva ricevuto, qualche giorno prima, in pegno da un tossicodipendente, in cambio di dosi di droga. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo."