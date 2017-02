Roma: nascondeva eroina sul terrazzo, arrestato 27enne

Spacciava droga mentre era ai domiciliari.

"Un 27enne romano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca perché nonostante si trovasse agli arresti domiciliari - illustra in un comunicato l'Arma -, spacciava eroina dal suo appartamento. All'arrivo del controllo dei Carabinieri, ogni volta, avvisato da una vedetta, il pusher però correva a nascondere la droga sul terrazzo del palazzo dove abita."



"Scoperto questo trucco, ieri sera, i Carabinieri si sono appostati sul terrazzo di casa sua. Hanno fatto avvicinare dei colleghi con l'auto di servizio e quando il pusher è andato di corsa sul terrazzo per nascondere lo stupefacente, è finito tra le braccia dei militari che lo hanno arrestato per la detenzione della droga ai fini di spaccio e pure per l'evasione dai domiciliari. Rinvenuti e sequestrati 25 grammi eroina già suddivisa in dosi. Il pusher è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo" chiariscono in ultimo dalla Benemerita.