Gioia Tauro: sequestrate 24 milioni compresse tramadolo, traffico gestito da ISIS

La Guardia di Finanzia intercetta un igente carico di "droga del combattente", traffico che sarebbe gestito direttamente dall'ISIS per finanziare le sue attività terroristiche.

Sequestrate dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio antifrode della Dogana nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, oltre 24 milioni di compresse di tramadolo, la cosiddetta "droga del combattente".

L'indagine è partita su input della Guardia di Finanza di Genova che, nell'ambito di un'operazione condotta a maggio, aveva proceduto ad un analogo sequestro nel porto del capoluogo ligure.



Le compresse di tramadolo, sostanza oppiacea sintetica, provenivano dall'India ed erano dirette in Libia. Secondo le fonti investigative, il traffico della "droga del combattente" sarebbe gestito direttamente dall'ISIS per finanziare attività terroristiche in Libia, Siria e Iraq.

L'uso del tramadolo è stato ripetutamente accertato negli scenari di guerra mediorientali, e può essere utilizzato sia come eccitante che per aumentare le capacità di resistenza allo sforzo fisico.