Frascati: nasconde 40 kg di droga in una cantina, arrestato 26enne

Arrestato uno spacciatore di hashish e marijuana.

"Utilizzava la cantina pertinente alla sua abitazione come deposito della droga e base dello spaccio. Per questo motivo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 26enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, trovato in possesso di 40 chili di sostanze stupefacenti" comunica l'Arma.

"Ieri sera, i sospetti dei Carabinieri riguardo all'uomo si sono trasformati in certezze quando, durante un mirato servizio di osservazione, è stato notato entrare e uscire più volte dalla sua abitazione e dalla cantina con diverse buste in cellophane" prosegue la Benemerita.



"Scattato il blitz, i militari lo hanno fermato per un controllo e hanno rinvenuto in suo possesso 2 buste contenenti circa mezzo chilo di marijuana e la chiave della cantina. Ammanettato il malvivente, i Carabinieri hanno ispezionato la sua abitazione e la cantina, trovando l'ingente quantitativo di droga: 380 panetti di hashish del peso complessivo di 38 kg e 2 kg di marijuana. Dagli accertamenti è emerso che parte della marijuana sequestrata è del tipo 'amnesia' - mista ad eroina per amplificarne gli effetti - comunemente chiamata 'droga dello sballo'. L'arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" rendono noto infine i militi.