Catania: nasconde chili di droga nel negozio di mobili, arrestato 50enne

Sequestrati a Catania circa 500mila euro in droga.

"Duro colpo inferto la scorsa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ai clan che controllano il traffico e lo smercio al minuto di droga nel popoloso quartiere del capoluogo etneo. Nelle maglie della giustizia è finito un pregiudicato catanese di 50 anni, arrestato in flagranza poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti" viene diffuso in una nota.



"Quel negozio di mobili di Via Della Concordia utilizzato come copertura per i suoi loschi traffici - precisando che le vicissitudini penali dell'uomo annoverano numerosi precedenti nella specifica materia - non ha mai convinto gli investigatori dell'Arma che da alcuni giorni lo monitoravano con la dovuta attenzione fino a giungere ieri sera alla decisione di fare irruzione nell'esercizio commerciale", si sottolinea.



"Perquisendo ogni sorta di anfratto e di locale di pertinenza all'attività i militari, all'interno di uno sgabuzzino, celata da mobili e scatoloni, hanno rinvenuto e sequestrato: circa 15 Kg di marijuana; 1,5 Kg di hashish, 250 grammi di cocaina nonché del materiale utilizzato per il taglio ed il dosaggio delle sostanze stupefacenti. - viene rivelato - Il rinvenimento di una quantità così rilevante di droga ha spinto gli operanti a perquisire nell'immediatezza l'abitazione dell'uomo, ubicata a poca distanza dal negozio, luogo in cui sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 14 Kg di marijuana".



"Con questo sequestro i carabinieri sono riusciti - calcolando le fasi di lavorazione e trasformazione degli stupefacenti nelle dosi finali da piazzare al dettaglio - a sottrarre dalle casse della criminalità organizzata una cifra vicina ai 500.000 euro. L'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza" si puntualizza.