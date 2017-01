Catania: cocaina e marijuana nascoste nel muro, arrestato 24enne

"I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante a Catania hanno arrestato nella flagranza un 24enne di origini romene, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Ieri sera i militari del Nucleo Operativo osservando l'angolo tra le Vie Trovatelli e Alogna hanno scoperto l'escamotage utilizzato dal pusher per lo smercio della droga" segnala in un comunicato l'Arma.



Dai Carabinieri viene reso noto dunque: "Questi, prendendo contatti con gli acquirenti in Via Alogna si allontanava con il proprio ciclomotore per prelevare di volta in volta la droga occultata dentro un foro praticato in un muro della vicina Via Trovato per poi tornare indietro e cederla in cambio di denaro."



"L'immediato intervento degli operanti ha consentito il recupero ed il sequestro di 9 dosi di cocaina - espongono infine dalla Benemerita -, 13 dosi di marijuana nonché di 75 euro in contanti incassati dalla precedente vendita dello stupefacente. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari."