Ariano Irpino: viaggia con 6 cellulari e 25 grammi di cocaina, arrestato

Arrestato un 44enne.

"Fermato dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino con circa 25 grammi di cocaina. Questo è stato il motivo che - fa sapere in un comunicato l'Arma -, nella serata del 4 novembre, ha portato all'arresto di un 44enne che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La pattuglia della Stazione della Città del Tricolle era impegnata in un servizio straordinario ad 'alto impatto', disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all'occhio vigile dei militari non è passato inosservato un soggetto di possibile interesse operativo alla guida di un'autovettura."



Dalla Benemerita sottolineano quindi: "Gli operanti decidevano di sottoporlo a controllo di polizia per cui gli intimavano l'alt. L'apparente tensione evidenziata da questi nel corso del controllo induceva i Carabinieri, con un'ulteriore intuizione rivelatasi determinante, ad approfondire il controllo del mezzo a bordo del quale rinvenivano 6 telefoni cellulari e, accuratamente occultate in un portaoggetti, ben 17 dosi di cocaina per un peso totale di circa 25 grammi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente a 515 euro rinvenuti all'esito di perquisizione personale, in quanto probabile provento dell'illecita attività di spaccio."



"Il 44enne, condotto in Caserma per ulteriori accertamenti ed inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze emerse, è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino come disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento. Per le successive analisi qualitative e quantitative, la droga rinvenuta è stata inviata presso il Laboratorio competente" continuano infine i militi.