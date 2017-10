Clare Hollingworth: la reporter che fece lo "scoop del secolo" in un doodle

Google dedica il doodle a Clare Hollingworth, la reporter nata il 10 ottobre del 1911 che segnalò per prima l'invasione della Germania nazista in Polonia. Clare Hollingworth è morta all'età di 105 nel gennaio 2017.

Google omaggia con un doodle Clare Hollingworth, celebre reporter di guerra britannica nata il 10 ottobre del 1911 e morta all'età di 105 anni nel gennaio scorso. Clare Hollingworth viene ricordata in particolare per "lo scoop del secolo" lanciato dal Daily Telegraph, di cui era corrispondente: fu infatti lei a segnalare l'invasione della Germania nazista in Polonia del 1939 e di conseguenza lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Clare Hollingworth riuscì anche in un'altra grande impresa: in Iran fu la prima giornalista a intervistare lo Scià di Persia, all'epoca Mohammad Reza Pahlav.