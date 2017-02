Vinylmania: il documentario sulla vita a 33 giri

"La prima cosa che ricordo nella mia vita è un disco di Mozart con cui mia madre la mattina mi svegliava. Sono passati diversi anni, ma i dischi in vinile non mi hanno mai abbandonato. E voi, avete mai ascoltato un disco in vinile con il suo suono unico e quel fruscio che vi accarezza? Vi siete mai immersi nei colori delle copertine? Lo avete mai annusato? La musica acquista un sapore unico, erotico", riflette il regista Paolo Campana, nel presentare il suo documentario 'Vinylmania', che Rai Cultura propone giovedì 2 febbraio alle 18.35, all'interno del nuovo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente' che Rai5 dedica dal lunedì al venerdì a tutti gli appassionati di musica rock, pop, soul e jazz.



"Campana si addentra nelle pieghe di un oggetto che non ha mai perso la sua anima e si interroga su cosa lo renda così leggendario in un mondo dominato dalla musica liquida: - si anticipa - semplice nostalgia? L'illusione di possedere il corpo della musica? La ricerca di un'identità? Un grido contro il fiume digitale senza anima? Un grande e misterioso love affair? Da Tokyo a New York a Londra, Parigi e Praga il documentario è un viaggio nelle tribù di collezionisti, DJ, musicisti, artisti; nei negozi dove la passione si trasforma in febbre; e nelle fabbriche dove le presse hanno ripreso a stampare milioni di copie".