The Jam - About The Young Idea: il documentario dalle origini allo scioglimento

'The Jam - About The Young Idea' di Bob Smeaton, in onda mercoledì 24 maggio su Rai5.

"La storia di una grande band che ha dato voce a migliaia di ragazzi e ha ispirato nel pubblico una devozione e un affetto che non si sono più ripetuti. Il documentario 'The Jam - About The Young Idea' di Bob Smeaton, che Rai Cultura propone mercoledì 24 maggio alle 21.15 su Rai5 per il ciclo 'Music Icons', ripercorre la carriera del terzetto di Woking fondato da Paul Weller, dalle origini allo scioglimento nel 1982" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Il film è la storia di Paul Weller, Bruce Foxton e Rick Buckler, ma anche dei tanti fans del gruppo per i quali la band è stata fonte di grande ispirazione. Attraverso la commistione di interviste esclusive, filmati dell'epoca e materiale d'archivio inedito, il regista spiega come le canzoni di Weller siano divenute espressione di una generazione, quella che viveva nel Regno Unito fra il 1977 e il 1982. Ritenuti una delle tre band leader del movimento punk in Gran Bretagna, insieme a Sex Pistols e Clash, The Jam con le loro canzoni hanno fatto da colonna sonora al divario e alla lotta di classe degli anni Settanta. L'ultimo concerto della band si è tenuto al centro di Brighton l'11 dicembre 1982. The Jam hanno cantato le storie di ragazzi come loro; la scrittura acuta di Weller ha motivato molti fans a diventare le persone che sono oggi, con le loro storie di rivalsa e di successo costruite lungo tutta la vita. Questo film arriva dritto al cuore del successo dei The Jam e racconta come e perché l'hanno raggiunto e quanto sia forte ancora oggi l'affetto dei fans. A fare da colonna sonora del film, le più belle canzoni dei Jam" viene esposto infine.

