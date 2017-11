Testimoni dell'apocalisse: le interviste perdute, al processo di Norimberga

Il documentario in onda mercoledì 8 novembre su Rai Storia.

"Le interviste ai testimoni del processo di Norimberga, tenute sotto chiave per settant'anni, che raccontano gli ultimi giorni di Adolf Hitler: Un documento proposto da 'Testimoni dell'apocalisse: le interviste perdute'. in onda mercoledì 8 novembre alle 21.10 su Rai Storia" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



"L'iniziativa parte da Michael A. Musmanno, uno dei giudici al Processo di Norimberga, che apre una sua indagine quando si diffonde la voce che Hitler è sopravvissuto ed è riuscito a scomparire. Musmanno studia migliaia di documenti e ascolta quasi cento testimoni oculari vicini al tiranno nei giorni precedenti al suo suicidio. Alla fine del processo, Musmanno raduna tutti i testimoni più importanti e davanti alle telecamere fa ripetere le loro dichiarazioni. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Musmanno pubblica i risultati delle sue ricerche nel libro 'Dieci giorni per morire', che diventa un bestseller in tutto il mondo. Tra gli intervistati: la segretaria di Hitler Traudl Junge, il suo autista Erich Kempka, il leader della Gioventù Hitleriana Artur Axmann e una sorella di Eva Braun" si riporta infine dalla Rai.