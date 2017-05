Sting svela retroscena dei video "Fields of Gold" e "Every Breath You Take"

Sting nel documentario di 'Video Killed The Radio Star', in onda giovedì 18 maggio su Rai5.

"Ha scritto una pagina decisiva del pop d'autore, riuscendo a fondere insieme il rock e i ritmi reggae esplosi alla fine degli anni Settanta con le correnti new wave e il punk inglese. 'Video Killed The Radio Star', in onda giovedì 18 maggio alle 18.30 e in replica alle 23.15 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', incontra Sting" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.



"Il documentario è interamente dedicato alla videografia del cantante che - sottolinea quindi la Rai -, insieme ai Police, è stato tra i primi a intuire le potenzialità del nuovo mezzo espressivo, il videoclip. Sting, nel corso della puntata, commenta in prima persona il making of di videoclip musicali come 'Fields of Gold' e 'Every Breath You Take'. Alle 18.55 e in replica alle 23.40, obiettivo sui Depeche Mode con 'Rock Legends'. Gruppo musicale inglese formatosi a Basildon nel 1980, capitanati da Dave Gahan, i Depeche Mode hanno portato avanti lungo una carriera trentennale una vera rivoluzione nella scena del synth pop inglese."



"Hanno alternato diverse fasi e hanno lasciato spazio nella loro musica a diversi generi musicali - si specifica -, come il pop rock, la new wave e anche la dance alternativa, fino a consolidarsi come una delle band più influenti degli ultimi trent'anni."

"Il documentario mostra materiale d'archivio, video musicali come 'I feel loved' e 'Wrong', e approfondimenti con i critici musicali e giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (Bbc Radio 6)" si fa sapere in ultimo.