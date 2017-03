Steven Tyler e gli Aerosmith: il documentario

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio bollente', in onda giovedì 23 marzo su Rai5.

"Artefici del revival hard-rock, hanno infilato una sequela di successi che li ha portati a divenire uno dei gruppi più popolari d'America grazie anche all'istrionismo di un animale da palco come Steven Tyler. Gli Aerosmith sono i protagonisti del nuovo episodio di 'Rock Legends', in onda giovedì 23 marzo alle 18.35 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. - viene riferito in una nota - Il documentario ricostruisce la loro carriera con materiale d'archivio, i video musicali di 'I Don't Wanna Miss A Thing' e 'Janies Got A Gun' e interviste ai giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6). Tra gli artisti di maggior successo nella storia del rock, hanno influenzato gran parte della musica negli anni Settanta e Ottanta, e hanno contribuito allo sviluppo di vari generi come l'hard rock e l'heavy metal. Hanno venduto più di 150 milioni di dischi, di cui 66,6 milioni nei soli Stati Uniti d'America. Nel 2001 gli Aerosmith sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Alle 19.00, invece, obiettivo sui Judas Priest per 'Video Killed The Radio Star'. I membri della band e il regista Wayne Isham commentano il making of dei loro videoclip musicali più noti".