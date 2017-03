Simply Red: il documentario sui 25 anni di carriera

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio bollente', in onda martedì 21 marzo su Rai5.

"Hanno venduto circa 55 milioni di dischi, e proprio in occasione del venticinquesimo anniversario di carriera, nel 2010, si sono sciolti. I Simply Red sono i protagonisti del nuovo episodio della serie in prima visione 'Rock Legends', in onda martedì 21 marzo alle 18.35 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" viene scritto in una nota della tv di Stato.



"Il documentario ripercorre la loro carriera con materiale d'archivio, video musicali e interviste ai giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6). Alle 19.00, invece, sono protagonisti i Fletwood Mac per la serie 'Video Killed The Radio Star'" prosegue la Rai.



"Il gruppo ha attraversato da protagonista quasi mezzo secolo di musica d'autore - si riferisce in ultimo -, spaziando dalle sonorità folk al rock energico e viscerale; ed è stato punto di riferimento per intere generazioni di musicisti, ispirati dal loro sound e da uno stile unico. Il leader e batterista della band Mick Fleetwood spiega il rapporto del gruppo con il linguaggio del videoclip e descrive come sono nati i loro video musicali."