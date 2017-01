Rommel. Un caso di coscienza: il documentario di Sergio Zavoli su Rai Storia

"Martedì 17 gennaio la Corte Costituzionale tedesca ha detto no alla messa al bando del partito neonazista, l'Npd. Una decisione che ha suscitato, tra l'altro, la reazione indignata del comitato internazionale Auschwitz: 'giorno tragico per una democrazia forte' ha detto il vicepresidente Christoph Heubner" riporta in una nota la Rai.



"La decisione della suprema corte tedesca riporta in primo piano il dibattito sul nazismo e la sua eredità. E riporta all'attualità un documentario firmato da Sergio Zavoli nel 1962: 'Rommel. Un caso di coscienza' che Rai Cultura propone giovedì 19 gennaio alle 19.00 e in replica alle 23.00 su Rai Storia per la serie 'Mille Papaveri Rossi'. Il documentario racconta il dramma umano, il 'caso di coscienza', del maresciallo che, pur vedendo davanti a sé la disfatta della Germania, restò fedele al Fúhrer. Un racconto che parte dalla sua nomina a federmaresciallo, passando per la campagna d'Africa, e arriva al suo presunto suicidio dopo il fallito attacco ad Adolf Hitler" prosegue la tv di Stato.



Viene osservato dunque: "Sergio Zavoli fa parlare, per la prima volta, i protagonisti di questa tragedia: sua moglie, suo figlio, il suo ufficiale d'ordinanza, gli uomini che lo indussero ad unirsi a loro per rovesciare Hitler, il medico che, messo alle strette da Zavoli, rivela la verità sul certificato di morte che 'copri', a quei tempi, l'assassinio di Erwin Rommel."



Si diffonde in ultimo: "Uno solo si rifiuta di parlare: il generale Maissel, uno dei due generali che portarono il veleno a Rommel, e quando riceve la troupe, la mette alla porta. Sergio Zavoli reagisce affermando di non credere che un generale tedesco ignori le regole dell'ospitalità e che si rifiuti di ascoltare le richieste di un giornalista straniero. Maissel, con estrema freddezza, fa entrare la troupe e parla di molti argomenti, ma sulla morte di Rommel si limita ad affermare: 'Ho già detto tutto al processo'."