Rio de Janeiro in piena crisi ecologica: il documentario

In prima tv 'Naturopolis', il documentario in onda in prima tv lunedì 6 febbraio.

"A un primo sguardo Rio de Janeiro appare come la città più bella del mondo: le baie - fanno sapere in una nota dalla Rai -, le montagne, la foresta urbana più grande del globo. Una bellezza che nasconde però un problema: Rio è una città in piena crisi ecologica, con livelli di inquinamento altissimi, una crescita demografica pazzesca e interi quartieri costituiti da baraccopoli prive di servizi igienici."



"Quale di queste due anime avrà la meglio nel futuro? A rispondere è 'Naturopolis', che Rai Cultura propone in prima tv lunedì 6 febbraio alle 21.30 su Rai Scuola. Il documentario racconta la città alla vigilia dei due grandi eventi - Olimpiadi e Mondiali - su cui ha deciso di scommettere per immaginare un futuro diverso, in cui ricostruire un rapporto sostenibile con l'ambiente" conclude la tv pubblica di Stato.

