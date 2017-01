Real Boy: Rai3 manda in onda un documentario sulla transessualità

"Rachel è un ragazza di 19 anni. Come tutti gli adolescenti ha dei sogni nel cassetto - espongono in una nota dalla Rai -, uno è quello di diventare cantautore, l'altro quello di diventare Bennett detto Ben, un ragazzo di 19 anni. Ma la madre di Rachel non ci sta, lei vuole la sua Rachel non vuole Ben e si oppone con tutte le sue forze."



"Real Boy è la storia di Rachel che per diventare adulto deve trasformarsi in Ben e di sua madre che deve accettare di perdere la figlia che ha cresciuto fino a 19 anni per ritrovare un figlio che per lei è ancora uno sconosciuto" prosegue la tv di Stato.



Viene segnalato inoltre: "Due volontà che si intrecciano strettamente nei due percorsi paralleli da donna ad uomo e da opposizione ad accettazione, due storie che dimostrano che la famiglia non è una cosa scontata ma che va scelta ogni giorno. Real Boy non è solo un documentario sulla transessualità che andrà in onda su Rai3 giovedì 19 gennaio alle ore 23.10."



"Un documentario che ci mostra che una persona è molto di più del suo sesso, è anche la sua musica e i suoi sogni e Ben compone e canta bellissime ballate folk che parlano d'amore, di sogni e di futuro" si continua.



Si comunica in conclusione: "Shalecee Haas è una documentarista e produttrice californiana. Ha co-prodotto il documentario The Genius of Marian (2013) premiato al Tribeca Film Festival e il suo documentario Old People Driving,( 2010) è stato premiato al Mill Valley Film Festival. Shaleece è anche docente di Video Storytelling all'University of California Berkeley's Advanced Media Institute e fondatrice di Story Corps, the national oral history project."