Queen: il making of dei video raccontato da Roger Taylor

Il documentario 'Video Killed The Radio Star', in onda venerdì 24 febbraio su Rai5.

"Le idee e il 'making of dei video' più famosi dei Queen raccontati dal batterista Roger Taylor e dai registi David Mallet e Russell Mulcahy. 'Video Killed The Radio Star' - riferisce in un comunicato la tv di Stato -, in onda venerdì 24 febbraio alle 19.05 su Rai5 per 'Ghiaccio Bollente', celebra la band dell'indimenticabile Freddie Mercury e i più memorabili videoclip."



La Rai spiega inoltre: "Band tra le più importanti della scena musicale internazionale di tutti i tempi, i Queen hanno venduto circa 300 milioni di dischi in tutto il mondo e nel 2001 sono stata inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland e nel 2004, nella UK Music Hall of Fame."



Viene illustrato in conclusione: "Le epiche performance live, unite al gusto glam e alle influenze di generi musicali diversi sono confluite nel linguaggio visuale dei videoclip dei Queen, come racconta lo stesso Taylor. Il documentario è preceduto, alle 18.40, da un nuovo episodio della serie 'Rock Legend' dedicato ai Pet Shop Boys, al secolo Neil Tennant e Chris Lowe, dal 1981 un'autentica istituzione del pop internazionale. Un sodalizio, quello tra Tennant e Lowe, da 40 milioni di album tra accessibilità melodica, ossessioni culturali, moda e visionarietà."