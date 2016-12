Quando la radio la faceva Renzo Arbore: il documentario su Rai Storia

"Cinquant'anni di radio e di Renzo Arbore. Li racconta, 'Quando la radio.'., il documentario di Fabrizio Corallo, in onda martedì 27 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. Protagonista lo stesso Arbore che - in occasione dei cinquant'anni di carriera iniziati a Roma ai microfoni di via Asiago - rievoca la storia della radio nell'ultimo mezzo secolo insieme a Marco Presta, da tempo mattatore de 'Il ruggito del coniglio' su Rai Radio2 con Antonello Dose, e all'ex funzionario Rai Maurizio Riganti, da sempre complice delle invenzioni e delle innovazioni via etere dello showman pugliese" viene rivelato in una nota della tv di Stato.



"Un lungo viaggio, dalle canzoni degli anni '30 ai bollettini di guerra e a quelli dell'Italia liberata, dalle prime trasmissioni di varietà degli anni '50 alla rivoluzione di cui Arbore fu protagonista a partire da metà degli anni '60 con Gianni Boncompagni. Rivivono, così, 'Bandiera Gialla' che sdoganò la musica internazionale, il jazz e il blues e valorizzò la nuova musica nazionale, e 'Alto gradimento' e la sua satira irriverente, quanto rigorosamente dal vivo, con i surreali Giorgio Bracardi e Mario Marenco" prosegue la Rai.



Si conclude infine: "Tra aneddoti, rievocazioni, ricordi inediti e con l'aiuto di filmati d'epoca, la 'conversazione' con Arbore affronta anche la storia recente del varietà, della musica e della cultura popolare attraverso programmi che hanno fatto epoca negli ultimi decenni garantendo lunga vita alla radio nonostante l'avvento dell'era della televisione e poi di quella dei social network."