Quando Jim Morrison incontrò Ray Manzarek: il documentario, su Rai5

Il documentario 'When You Are Strange' sui Doors, in onda mercoledì 10 maggio su Rai5.

"Per la prima volta un documentario ripercorre la storia dei Doors e quella di Jim Morrison dal suo incontro con il tastierista Ray Manzarek nei corridoi della UCLA, fino alla tragica morte a Parigi nel 1971. Tom DiCillo racconta, con immagini inedite e private della band, il percorso artistico e umano del gruppo e del suo leggendario front man nel documentario 'When You Are Strange', che Rai Cultura propone mercoledì 10 maggio alle 21.15 su Rai5" rivelano in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai riportano in conclusione: "Il lavoro in studio di registrazione, gli incontri con i fan e i concerti, sul palco e dietro le quinte, la produzione poetica di Morrison. Non mancano i riferimenti agli eccessi di Jim Morrison e alla sua personalità complessa, ma il film è soprattutto il racconto intimo delle relazioni personali tra i quattro musicisti, che hanno dato un contributo considerevole alla storia della cultura pop. I Doors sono esistiti per soli 54 mesi, realizzando 6 album e vincendo quattro dischi d'oro consecutivi. Nella versione italiana, il film è narrato da Morgan, mentre nella versione originale la voce del narratore è di Johnny Depp."