Planet Earth II: dai funghi bio-luminescenti alle talpe dorate

Secondo appuntamento con 'Planet Earth II', in onda giovedì 30 marzo su Rete 4.

"Secondo appuntamento con 'Planet Earth II', il documentario dei record di BBC, in onda giovedì 30 marzo, in prima serata, su Retequattro. Dopo il grande successo di pubblico e critica della puntata di esordio, 'Planet Earth II' esplora il Pianeta concentrando l'attenzione su giungle e deserti" riportano da Mediaset.



L'azienda del gruppo Fininvest continua inoltre: "Grazie alle eccezionali risorse tecnologiche impiegate, il Natural History Unit di BBC racconta il mondo naturale con una narrazione raffinata ed una qualità cinematografica. Un viaggio che, per la prima volta in assoluto, mostra i funghi bio-luminescenti delle giungle brasiliane e documenta il volo dall'alto verso il basso dell'uccello del Paradiso di Wilson."



Dal Biscione viene annotato di seguito: "Stabilizzatori d'immagine, droni e telecamere di ultima generazione illustrano con un dettaglio senza precedenti - e dall'interno - uno sciame di locuste del Sud Ovest del Madagascar, la vita delle talpe dorate del Deserto della Namibia e la battaglia tra ragni e scorpioni nel Deserto del Negev."



"Con il ritmo di un thriller e la lievità di una commedia, su musiche che sfiorano la perfezione, - si specifica infine - 'Planet Earth II' rende visibile l'invisibile. Un viaggio nel mini-mondo per scoprire i topolini delle risaie, le rane di vetro e le larve Phrixothrix, straordinari predatori notturni di millepiedi. Immagini che lasciano senza fiato, con i leoni a caccia di giraffe, i pipistrelli del deserto dalle lunghe orecchie, immuni allo scorpione, ed i meropidi, nel Botswana, in volo affianco agli elefanti per catturare qualche insetto."