Perché Shylock: il documentario sul Mercante di Venezia

"L'analisi della figura di Shylock, icona dei pregiudizi antisemiti, attraverso il racconto del 'Mercante di Venezia' rappresentato nel campo del Ghetto e il processo ai suoi personaggi nella Scuola Grande di San Rocco, con una vera giuria presieduta dalla giudice Ruth Bader Ginsburg. Lo racconta il documentario di Rai Cultura 'Perché Shylock', a cura di Bruna Bertani e Felice Cappa che ha firmato anche la regia, in onda giovedì 29 dicembre alle 16.40 su Rai5" illustra in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai evidenziano quindi: "Mai rappresentata prima d'ora sul luogo immaginato da Shakespeare come teatro dell'azione, 'Il Mercante di Venezia' è stato messo in scena da una compagnia americana, de' Colombari, ed è il risultato di una ricerca sul testo, nata da un'esperienza residenziale nel Ghetto di Venezia. Dunque non un allestimento esportato dalle scene internazionali, ma un cast internazionale che ha creato questo allestimento sul posto e per lo spazio in cui si è poi svolto. Lo scopo che alla fine ha fatto trovare una giusta collocazione a questa proposta nel calendario delle manifestazioni per i 500 anni del Ghetto è quello di analizzare e svelare il vero significato della figura di Shylock, troppo spesso veicolo di pregiudizi antisemiti. Il lavoro critico volto ad una lettura inedita, tesa a liberare l'opera e il personaggio dai cliché dell'ebreo astuto e crudele, si materializza anche nell'originale scelta di far interpretare il personaggio di Shylock da cinque attori, tra i quali una donna. Tutto questo è messo in luce grazie alla presentazione di una parte dello spettacolo, commentata e analizzata attraverso le interviste all'ideatore del progetto, il professor Shaul Bassi, e ai protagonisti, regista e attori che hanno lavorato all'allestimento."



Si segnala in ultimo: "Per finire, il racconto segue anche i momenti salienti del vero e proprio processo a Shylock che si è tenuto presso gli splendidi saloni della Scuola Grande di San Rocco, e che ha visto dibattere grandi nomi del foro internazionale, sui capi d'accusa che tradizionalmente pendono sul personaggio. A presiedere la giuria è stata la giudice di Corte Suprema degli Stati Uniti, Ruth Bader Ginsburg."