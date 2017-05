Nives Meroi fa Grand'Italia: il documentario su Rai Storia

Dopo aver scalato l'ultimo Ottomila con il marito Romano Benet, Rai Storia manda un documentario su Nives Meroi, in onda venerdì 12 maggio.

Nives Meroi ed il marito Romano Benet sono la prima coppia (tutta italiana) ad aver scalato tutti i 14 monti sopra gli Ottomila, senza l'uso dell'ossigeno. L'impresa è stata portata a termine con la recentissima conquista degli 8.091 metri dell'Annapurna, in Nepal.



Per omaggiare questo nuovo successo dell'alpinismo italiano e la più grande scalatrice del nostro Paese, Rai Cultura dedica il documentario 'Nives Meroi', in onda venerdì 12 maggio alle 23.25 su Rai Storia per la serie 'Grand'Italia'.



"Il documentario segue Nives durante arrampicate di prova nelle sue terre friulane, insieme al marito, suo compagno di vita e di tutte le avventure sulle più alte cime del mondo. - si anticipa - Ad arricchire il ritratto, immagini inedite che raccontano le scalate più importanti e la testimonianza dello scrittore Erri De Luca, suo amico e autore di un libro dedicato a lei."