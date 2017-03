Mick Jagger ricorda James Brown in un documentario diretto da Alex Gibney

Il documentario 'Mr Dynamite: The Rise of James Brown', in onda mercoledì 29 marzo su Rai5.

"L'ascesa del padre del funk nelle parole dei grandi artisti che lo hanno incontrato, primo fra tutti Mick Jagger. - riferisce in un comunicato la tv di Stato - Il film 'Mr Dynamite: The Rise of James Brown', che Rai Cultura propone mercoledì 29 marzo alle 21.25 su Rai5 per 'Music Icons', è un omaggio all'uomo che con i suoi ritmi infuocati ha cambiato per sempre la musica americana."



"Diretto dal premio Oscar Alex Gibney e prodotto dallo stesso Mick Jagger, il documentario si avvale di materiale raro e inedito concesso per la prima volta dalla Fondazione Brown. Una vita difficile quella di James Brown. Abbandonato dai genitori in tenera età e cresciuto con una zia in un bordello, l'artista è la perfetta incarnazione del 'self made man' che diventa, grazie a talento, perseveranza e a una forte etica del lavoro, uno degli uomini più influenti del ventesimo secolo, non solo grazie alla sua musica, ma anche al suo impegno sociale" prosegue la Rai.



"Il documentario traccia l'evoluzione di Brown dal rhythm 'n 'blues al funk - si segnala in ultimo -, dal suo primo successo 'Please Please Please' nel 1956 alle sue leggendarie performance all'Apollo Theater, al T.A.M.I. Show e all'Olympia di Parigi. La storia di Brown incrocia quella di molti altri musicisti che arricchiscono il documentario attraverso le loro testimonianze e aneddoti personali. In primo luogo, il racconto di Mick Jagger, insieme a quello di artisti del calibro di Bootsy Collins, Chuck D. dei Public Enemy, Maceo Parker e Christian McBride."