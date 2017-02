Meja. Guerra di confine: il documentario sulle vittime delle foibe

In onda su Rai Storia il documentario 'Meja. Guerra di confine', venerdì 10 febbraio.

"Le tormentate vicende del nostro confine con l'ex Jugoslavia, dal dramma dei deportati nei campi di concentramento all'orrore delle foibe. Temi al centro del documentario 'Meja. Guerra di confine', in onda venerdì 10 febbraio alle 16.00 su Rai Storia. Si parte dall'anno 1918 quando, con la vittoria nella Grande Guerra, il Regno d'Italia annette le 'terre redente' tra le quali parte del Friuli, la Venezia Giulia e l'Istria, sottraendole all'Impero austroungarico, ormai imploso" comunica la tv di Stato.



La Rai specifica dunque: "Il governo italiano che prende possesso della regione si sta però trasformando nell'apparato fascista, per sua natura incapace di accettare e gestire minoranze nazionali. Sloveni e croati vengono colpiti con attacchi squadristici che portano alla distruzione di tutte le sedi dell'associazionismo culturale, economico e politico dei due gruppi etnici e con provvedimenti restrittivi, sempre più duri fino alla chiusura di tutte le scuole con lingua d'insegnamento non italiana. Il secondo conflitto mondiale porterà a una situazione ancora più drammatica."



"Allo scoppio del conflitto la Jugoslavia viene smembrata dai Paesi dell'Asse e, nella Slovenia occupata dalle truppe di Mussolini ed annessa come provincia italiana, la capitale, Lubiana, viene trasformata in un campo di concentramento, qualsiasi resistenza viene fiaccata, con una durezza e una violenza che in Italia si è sempre ricordata propria dei reparti nazisti. La ricostruzione storica prosegue con le foibe: la violenza che si scatena contro gli ex-occupanti italiani e contro gli stessi slavi avversari del piano egemonico comunista. Il documentario termina con la scomparsa del confine tra Italia e Slovenia nel 2007" viene segnalato infine.