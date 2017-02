Lo spirito Dada contro la Prima Guerra Mondiale: il documentario

"A due anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale - nel 1916 - alcuni giovani artisti provenienti dalle nazioni belligeranti lanciano un grido di rivolta contro un conflitto che sta insanguinando l'Europa. Due semplici sillabe, Dada, comprensibili in tutte le lingue e che chiunque può pronunciare, daranno vita a un movimento che stravolgerà gli schemi tradizionali fino ad allora seguiti nell'estetica, nel teatro, nella poesia, nel linguaggio" espone in una nota la Rai.



La tv pubblica rivela infine: "È il Dadaismo, il movimento artistico protagonista del documentario 'The Dada Spirit' che Rai Cultura propone giovedì 2 febbraio alle 20.25 su Rai5. Attraverso interviste ad esperti, la lettura di testi e le registrazioni pubbliche e private di alcune figure di spicco come Max Ernst e Tristan Tsara, il documentario racconta un fenomeno artistico e letterario nato cento anni fa e che ha rivoluzionato l'arte del XX secolo."