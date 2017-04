Leone Jacovacci: il documentario sul pugile del Duce cancellato dal fascismo

'Il pugile del Duce', il documentario in onda martedì 18 aprile su Rai Storia.

"Pugile tecnicamente perfetto, agile, tenace, intelligente, potente. Parlava perfettamente tre lingue. Era italiano e forse anche fascista. Sicuramente non antifascista. Ma per gli italiani il colore della sua pelle faceva la differenza. Leone Jacovacci e la sua storia incredibile sono al centro di 'Il pugile del Duce', il documentario di Tony Saccucci in onda martedì 18 aprile alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Italiani' con Paolo Mieli" riporta in una nota la tv di Stato.



"Anche se aveva tutte le carte in regola per entrare nella storia del pugilato - sottolinea la Rai -, il Fascismo ha cancellato Jacovacci dalla storia italiana, come testimoniato dal filmato dell'Istituto Luce del 24 giugno del 1928 manomesso e tagliato nella parte finale dell'incontro di boxe dove il pugile di colore viene incoronato campione d'Europa."



"Il doc racconta come Mauro Valeri, sposato con una etiope, abbia riscoperto la storia vera di Leone Jacovacci, una storia dimenticata, conosciuta da pochi, che potrebbe ridare a Jacovacci il posto che merita nello sport italiano, permettendo a tutti noi una riflessione sul nostro presente, venato di tracce di un razzismo strisciante" si specifica infine.