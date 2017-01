La rivoluzione dell'anima di George Harrison: il documentario

"Uomo semplice e spirituale, era il più giovane dei Beatles. Il documentario 'George Harrison Up Close and Personal - La rivoluzione dell'anima' che Rai Cultura propone mercoledì primo febbraio alle 22.15 su Rai5, esplora la vita del più solitario del quartetto di Liverpool attraverso interviste a coloro che gli sono stati più vicini, dall'infanzia fino alla scomparsa avvenuta nel 2001" si diffonde in una nota dalla tv di Stato.



"Lo chiamavano 'The Quiet One' anche se aveva un grande senso dell'umorismo. Grande appassionato di automobilismo - descrive inoltre la Rai -, dopo lo scioglimento del gruppo l'artista ha intrapreso la carriera individuale, non solo come musicista, ma anche come produttore musicale e cinematografico. Il documentario descrive gli anni dell'infanzia, la vita in famiglia, le scelte artistiche e spirituali."



Si conclude: "Alle interviste si alternano rari filmati che testimoniano il suo indubbio talento musicale, gli anni passati con i Beatles e le sue convinzioni spirituali, che gli sono state di conforto fino alla prematura scomparsa, avvenuta a soli 58 anni."