La festa degli amici dei Doors: il documentario

"Primo e unico road movie sui Doors, è stato girato nell'aprile del 1968 per documentare il viaggio della band in oltre 20 città. Rai Cultura propone, in versione restaurata e con audio rimasterizzato in alta definizione, il documentario 'Feast of friends', in onda martedì 10 gennaio alle 18:40 su Rai5" riferisce in una nota la tv di Stato.



Viene fatto sapere infine: "L'appuntamento appartiene al nuovo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente' che Rai Cultura rivolge, dal lunedì al venerdì su Rai5, a tutti gli appassionati di musica rock, pop, soul e jazz. Prodotto dai Doors e diretto da Paul Ferrara, all'epoca fotografo ufficiale della band e compagno di università di Ray Manzarek e Jim Morrison, il documentario richiama già nel titolo l'atmosfera mistica, festosa e rilassata della band negli anni Sessanta. Seppur incompleto, il film offre agli spettatori uno scorcio della band nei mesi estivi del '68 e include performance e scene di vita privata del gruppo; una caotica, quanto sensibile immagine del lato umano dei Doors."