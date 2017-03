La Grande Storia di Piersanti Mattarella: il documentario

Il documentario sul fratello di Sergio Mattarella, in onda martedì 21 marzo su Rai3.

"In occasione della XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno - rende noto la tv di Stato -, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, martedì 21 marzo alle 15.15 'la Grande Storia' su Rai3 dedica uno speciale alla figura e alla vicenda umana e politica del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, l'uomo che voleva tagliare alla radice i rapporti tra mafia e amministrazione in Sicilia. Il 6 gennaio del 1980 Mattarella, allievo di Aldo Moro, fu trucidato a Palermo di fronte alla famiglia da un killer rimasto senza nome."



La Rai conclude infine: "Il documentario ricostruisce la formazione religiosa, l'impegno politico e l'attività amministrativa di Piersanti; indaga sulle possibili cause della sua morte e ripercorre l'accidentato cammino processuale che portò alla condanna all'ergastolo dell'intera cupola di Cosa Nostra, senza però riuscire a fare luce pienamente sui misteri e sulla dinamica di questo gravissimo delitto politico che sconvolse la Sicilia e l'Italia intera. Nello speciale la figura di Mattarella rivive attraverso numerose e significative testimonianze: la moglie Irma, i figli Maria e Bernardo, il fratello Sergio; Leoluca Orlando, Salvatore Butera, Giuseppe Pisanu, all'epoca capo della segreteria politica di Zaccagnini e amico personale di Piersanti, l'avvocato di parte civile Francesco Crescimanno, il presidente del Senato Pietro Grasso, che da giovane procuratore fu il primo a indagare sul delitto."