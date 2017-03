L'eredità della Guerra Civile Americana in un documentario

'Blood and Glory. La Guerra Civile Americana', in onda venerdì 24 marzo su Rai Storia.

"Alle 3 del mattino del 13 maggio 1862 Robert Smalls, uno schiavo nero del Sud Carolina, ruba una piccola cannoniera della Confederazione, mentre gli ufficiali della nave dormono. - viene ricordato in un comunicato della tv di Stato - Parte da qui il racconto di 'Blood and Glory. La Guerra Civile Americana', in onda venerdì 24 marzo alle 22.10 su Rai Storia."



"Rischiando la sua vita e quella dei sette membri dell'equipaggio e delle loro famiglie, la cannoniera, guidata da Smalls e con un lenzuolo bianco per bandiera, naviga attraverso le acque di Charleston Bay puntando dritto al blocco dell'Unione" prosegue la Rai.



"Mentre le truppe dell'Unione a bordo della nave si arrendono - si precisa inoltre -, Smalls chiede di alzare la bandiera degli Stati Uniti, come simbolo della libertà appena conquistata. Tre anni dopo, a guerra ormai finita, il capitano Smalls torna a casa sua dove acquista la prima abitazione del suo schiavista e per cinque anni è membro del Congresso degli Stati Uniti."



"Il documentario racconta l'eredità della guerra e le conseguenze di questa sulla storia americana. La profonda recessione e le ferite fisiche e psicologiche dei superstiti sono tra le conseguenza principali. La libertà dalla schiavitù, inoltre, non garantiva l'uguaglianza, e i contrastanti tra le leggi federali e quelle statali hanno reso più difficile questo percorso" si fa sapere in ultimo.