L'armata delle valli: il doc sulla guerra partigiana della brigata "Terzo Lori"

Su Rai Storia il documentario 'L'armata delle valli', in onda domenica 23 aprile.

"La guerra partigiana della brigata 'Terzo Lori' nel ravennate, tra il 1943 e il 1945. La racconta 'L'armata delle valli', il documentario realizzato da Sergio Zavoli nel 1966 Zavoli proposto da Rai Storia domenica 23 aprile alle 19.30" informa in una nota la tv di Stato.



"Nell'intervista a Pietro Scoppola si riflette sulla concezione della guerra partigiana come partecipazione di popolo alla lotta di liberazione, mentre i valori intrinseci della Resistenza vengono messi in luce da Roberto Rossellini. Zavoli con Renato Guttuso e Carlo Bo riflettono sul retaggio della guerra partigiana nei movimenti giovanili degli anni '60" viene illustrato in conclusione dalla Rai.