L'Intellettuale e la spia. Il caso Pitigrilli: il doc sui membri di Giustizia e Libertà

Il documentario 'L'Intellettuale e la spia. Il caso Pitigrilli' in onda martedì 21 febbraio su Rai Storia.

"Un documentario dedicato agli intellettuali antifascisti torinesi, membri di Giustizia e Libertà, che durante gli anni Trenta - tra Torino e Parigi - si opposero al regime di Mussolini con la forza delle idee" si rivela in un comunicato dalla Rai.



"È 'L'Intellettuale e la spia. Il caso Pitigrilli' di Clemente Volpini - precisa la tv di Stato -, con la regia Graziano Conversano, e la consulenza storica di Mauro Canali, in onda martedì 21 febbraio alle 22.00 su Rai Storia."



"La spia è il noto scrittore e giornalista Dino Segre alias Pitigrilli: uno pseudonimo, un nome d'arte, ma per la polizia politica fascista è solo l'agente 373" si prosegue.



«Pitigrilli fa delle relazioni dettagliatissime, anche acute dal punto di vista delle osservazioni psicologiche, e per questo è molto apprezzato dalla polizia politica fascista che lo paga anche profumatamente. Lui arriva a percepire 5 mila lire al mese che all'epoca non erano poca cosa», dice lo storico Mauro Canali.



"Delazioni d'autore, soffiate da giornalista, una penna avvelenata da pagare lautamente: 5 mila lire e una vita lussuosa perché, tra una spiata e l'altra, lo scrittore Pitigrilli vende molti libri" si continua.



Si specifica: "Disdegnato dalla critica, s'impone al pubblico. 'Mammiferi di lusso', 'Cocaina', 'Odore di femmina', 'La Vergine a 18 carati', questi alcuni dei suoi titoli di maggior successo. Piace il suo stile irriverente e scandalistico, caustico e sagace, la sua prosa diretta e pungente ma anche insinuante e allusiva."



"Popolare, amato dalla gente comune, Pitigrilli viene, però, da una famiglia benestante, figlio di un israelita, è ben introdotto nella comunità ebraica di Torino e negli ambienti dell'alta borghesia. Per il regime, quelle di Pitigrilli, sono conoscenze molte preziose" si rende noto in ultimo.