Il sassofonista Sonny Rollin "Beyond The Notes", il documentario si Rai5

"È il sassofonista Sonny Rollin il protagonista del documentario del regista Dick Fontaine dal titolo 'Beyond The Notes', che Rai Cultura propone lunedì 23 gennaio alle 18.25 su Rai5 per lo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente'. Il film, realizzato in occasione del concerto celebrativo per gli 80 anni di carriera di Rollins, insieme al contributo di altre leggende viventi del jazz come Ornette Coleman, segue il viaggio di questo musicista, caratterizzato dal rifiuto delle convenzioni e degli stereotipi, in una costante ricerca di autenticità e eccellenza" fa sapere in una nota la tv di Stato.



"'Beyond The Notes' non è solo un film celebrativo di una delle grandi icone jazz dei nostri tempi - espone infine la Rai -, ma riporta alla Harlem degli anni '30 e alla grande epica del jazz, al razzismo di una nazione che da un lato portava al successo artisti neri per poi vietare loro l'ingresso in luoghi pubblici per soli bianchi. Il film affronta le idee e le ripercussioni degli attacchi terroristici dell'11 settembre sino all'alta onorificenza con cui Obama ha insignito Sonny Rollins. Ma è soprattutto la storia di un uomo e della sua incessante ricerca della perfezione."