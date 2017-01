Il ritratto di Lady Day nel documentario "Billie Holiday - A sensation"

"Da Billie Holiday a Amy Winehouse, da Elvis Presley agli U2, dal movimento beat al punk, dagli hippy al grunge, il rock ha sperimentato e incoraggiato una miriade di trasformazioni culturali e sociali. Ha raccontato musicalmente com'era il mondo e cosa volevano i giovani, aiutando le nuove generazioni a sognare e a vivere, producendo al contempo una cultura e uno stile artistico che hanno lasciato un marchio indelebile sulla società" illustra in una nota la Rai.



"A partire da lunedì 9 gennaio, la musica rock è protagonista anche nel day time di Rai5 con un appuntamento fisso, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.30 circa, per il ciclo 'Ghiaccio bollente'. Rivolto a tutti gli appassionati di musica rock, pop, soul e jazz, sarà un viaggio alla scoperta del meglio della documentaristica italiana e internazionale: una celebrazione del rock'n'roll e dei suoi molteplici sottogeneri con cui ripercorrere la storia e i momenti più significativi di un genere musicale tra i più controversi ma anche tra i più duraturi" prosegue la tv di Stato.



Si chiarisce in ultimo: "Un salotto virtuale dove è possibile intercettare la musica in tutte le sue declinazioni - dalle nuovissime uscite contemporanee, alla riscoperta del vintage, alle grandi biografie, alla rievocazione degli eventi storici della musica degli ultimi 50 anni, alla presentazione e la cronaca di quelli che caratterizzano il nostro XXI secolo. Inaugura questo nuovo spazio pomeridiano, lunedì 9 gennaio alle 18:30 su Rai5, il documentario: 'Billie Holiday - A sensation', in cui la regista Katja Duregger compone un ritratto che restituisce verità alla biografia di Lady Day, fra le più grandi interpreti di tutti i tempi nei generi jazz e blues. La vita di Billie Holiday è stata costellata di alti e bassi, che hanno dato vita a molte leggende, falsi miti e pettegolezzi salaci. Attraverso le testimonianze di amici, conoscenti, collaboratori e la cantante Cassandra Wilson che le ha dedicato un disco di abbagliante intelligenza, bellezza e sensibilità, la Duregger ricostruisce una storia che ci svela una donna dalla forte personalità, non solo una vittima degli stupefacenti, dell'alcool, degli uomini, del razzismo e della segregazione razziale. Un ritratto più realistico di una delle grandi icone Jazz di tutti i tempi, irriverente verso le convenzioni e con una potenza emotiva accresciuta dalle sofferenze della vita."