Il grunge dei Pearl Jam, nel documentario su Rai5

'Ghiaccio bollente', in onda giovedì 11 maggio su Rai5.

"Insieme ai Nirvana hanno reso popolare il 'grunge', il sound di Seattle esploso nei primi anni Novanta. Poi, progressivamente sono diventati una istituzione del rock americano, ampliando le proprie influenze e riuscendo a mantenere la profondità emotiva che ha reso le loro canzoni così vibranti" segnala in una nota la Rai.



"'Rock Legends', in onda giovedì 11 maggio alle 18.40 e in replica alle 23.45 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', racconta il percorso artistico dei Pearl Jam, che ad aprile 2017 sono stati ammessi alla Rock And Roll Hall of Fame. Nel documentario, materiale d'archivio, video musicali e interviste a critici musicali e giornalisti" espone in conclusione la tv pubblica di Stato.