Il Soundbreaking arriva con la chitarra, a partire dagli Who: il documentario

Nuovo appuntamento con Soundbreaking, in onda giovedì 27 aprile su Rai5.

"La 'svolta elettrica' nella storia della musica a partire dallo strumento principe del rock: la chitarra. È l'argomento al centro di 'Soundbreaking', in onda giovedì 27 aprile alle 18.25 e in replica alle 23.30 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" viene spiegato in un comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai si continua quindi: "Commercializzata solo dalla fine degli anni '30, la chitarra elettrica ha prima conquistato spazi nel Jazz e nel Blues, grazie ad interpreti come Charlie Christian e Muddy Waters, per poi dominare l'epopea del rock. Negli anni '60, l'avvento dei grandi amplificatori e dei primi effetti, come il distorsore, fanno crescere in modo esponenziale la potenza del rock, non solo in decibel. Gli Who sono la band simbolo di questa svolta 'rumorosa', ma, grazie al genio creativo di Pete Townshend, saranno anche tra i primi ad accostarsi alle nuove tecnologie elettroniche, con l'avvento dei primi sintetizzatori."



Si specifica dunque: "In breve tempo, il confine tra musicista, tecnico del suono e inventore si fa sempre più indefinito, come scopriremo nelle testimonianze dei produttori di artisti apparentemente lontanissimi, come Stevie Wonder e i Devo, accomunati dall'uso massiccio dell'elettronica per esprimere le loro diversissime creatività."



"Attraverso gli interventi di altri 'geni' dell'elettronica applicata alla musica, come il compositore di colonne sonore Hans Zimmer e Brian Eno, arriviamo fino ai nostri giorni, in cui l'evoluzione tecnologica e la diffusione dei computer consentono quasi a chiunque di cimentarsi con la composizione musicale. Il documentario propone anche le interviste con i Black Keys, Roger Daltrey degli Who, Jeff Beck, Ben Harper, Roger Waters, B.B. King, Steve Winwood" si evidenzia in ultimo.