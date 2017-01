Hitler e Mussolini. L'ascesa: il documentario su Rai3

"La Grande Storia in onda lunedì 16 gennaio alle 23.15 su Rai3 propone il documentario 'Hitler e Mussolini. L'ascesa', di Jean-Cristophe Rosé e Nicola Bertini" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai diffonde dunque: "Durante la prima metà del XX secolo due dittatori, Hitler e Mussolini, provocano il più grande disastro nella storia del genere umano: la seconda guerra mondiale."



"Nulla sarebbe stato possibile senza la loro complicità. Questo documentario racconta gli anni della loro ascesa - si precisa -, del consolidamento al potere fino allo scoppio del conflitto e alla dichiarazione di guerra di Mussolini."



"Lo psichiatra Vittorino Andreoli analizza i numerosi incontri tra i due dittatori, poi la loro amicizia vera o presunta e infine lo scontro; inevitabile, tenendo conto delle loro personalità, manie e ossessioni" si prosegue.



Si rende noto in conclusione: "Tutto questo raccontato attraverso straordinarie immagini a colori, originali dove possibile oppure ricolorate attraverso moderne tecniche digitali, soprattutto per quanto riguarda la storia del fascismo. Hitler e Mussolini. L'ascesa, è introdotto e commentato, come di consueto, da Paolo Mieli."