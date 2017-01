Guido Picelli: il documentario sul ribelle antesignano di Che Guevara

"Fiero oppositore del fascismo, teorico della guerriglia, riuscì a sconfiggere con i suoi quattrocento Arditi del Popolo, nel 1922, i diecimila fascisti di Italo Balbo durante i cinque giorni della battaglia di Parma. A Guido Picelli, vero e proprio 'antesignano di Che Guevara', caduto il 5 gennaio del '37 combattendo come volontario nella guerra civile spagnola, è dedicato 'Il Ribelle', di Giancarlo Bocchi, in onda martedì 3 gennaio alle 22.30 su Rai Storia" si comunica dalla tv di Stato.



"Il documentario, attraverso la ricostruzione della sua vita, racconta gli eventi italiani ed europei della prima mèta del Novecento. Un lavoro, impreziosito dalle voci narranti di Francesco Pannofino (Picelli) e Valerio Mastandrea, che ha il pregio di porre sotto i riflettori una figura tanto importante quanto poco nota dell'Italia del secolo scorso. Di Picelli vengono raccontati atti di eroismo: ridicolizzò il regime fascista inalberando la bandiera rossa sul palazzo del Parlamento, riuscì a sfuggire a numerosi agguati e partecipò alla Guerra di Spagna, alla testa del Battaglione Garibaldi. Fu decisamente una grande figura, a volte scomoda anche per il partito comunista italiano, che lo relegò all'estero appena fu possibile" si specifica infine dalla Rai.