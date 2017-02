Giuseppe Marazzo. Senza perdere la tenerezza: il documentario

Nuovo appuntamento con 'Diario Civile', mercoledì 22 febbraio su Rai Storia.

"Ha attraversato i cambiamenti della storia italiana, raccontando le evoluzioni delle organizzazioni criminali, ma anche il volto nascosto delle vittime, dagli scugnizzi di Napoli alle mogli dei magistrati e poliziotti caduti negli anni dei delitti eccellenti a Palermo. O le storie dei ragazzi tossicodipendenti nella provincia italiana, i retroscena del potere e il lato umano dei pentiti" si illustra in una nota dalla Rai.



"A Giuseppe Marrazzo - capace di rivoluzionare il linguaggio giornalistico, inventando uno stile di reporter sempre sul fatto - Rai Cultura dedica il documentario a cura di Alessandro Chiappetta e Agostino Pozzi 'Giuseppe Marazzo. Senza perdere la tenerezza', in onda mercoledì 22 febbraio alle 22.10 su Rai Storia, per 'Diario Civile', con un'introduzione del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti. Il documentario è un ricordo per immagini e testimonianze di un uomo appassionato, ligio al rigore e alla verità, mai sopra le righe e mai invasivo. Tra le testimonianze quelle di chi ha a lungo lavorato con lui, come il giornalista Fabrizio Feo, o di chi ne ha idealmente raccolto il testimone, come Riccardo Iacona" conclude infine la tv pubblica.