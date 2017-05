George Michael: dagli Wham al suo ultimo Natale, il documentario

Nuovo appuntamento con 'Rock Legends', in onda mercoledì 17 maggio su Rai5.

"È stata una star di proporzioni epiche fino alla fine degli anni Novanta, ha conquistato legioni di fan e ha aperto la strada a un'intera generazione di nuovi cantanti pop in Inghilterra: George Michael, al secolo Georgios Kyriacos Panayiotou, scomparso lo scorso Natale, a soli 53 anni, proprio nel giorno che ormai da trent'anni viene accompagnato in tutto il mondo dal suono di una sua canzone, 'Last Christmas'" si diffonde in un comunicato dalla Rai.



"Rai Cultura lo ricorda con un episodio della serie 'Rock Legends', in onda mercoledì 17 maggio alle 19.00 e in replica alle 23.30 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. La sua vita è stata molte cose, ma di sicuro non serena. I cento milioni di dischi venduti si sono alternati a periodi bui sul fronte professionale e tormentati sul piano umano. Leggendarie le sue esibizioni allo stadio di Wembley con Elton John e quella al tributo per Freddy Mercury, quando canta in maniera magistrale 'Somebody to Love'. Il breve documentario traccia la parabola di questo singolare artista, dagli Wham!, gruppo cult degli anni '80, sino alla lunga carriera solista che lo ha portato a vendere oltre 100 milioni di dischi in più di tre decenni. La puntata alterna materiale d'archivio, video musicali dei brani 'I Want Your Sex', 'Too Funky' e approfondimenti esclusivi con critici musicali e giornalisti come Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard)" spiega in ultimo la tv pubblica.