Freakonomics: il documentario sull'economia ed il comportamento umano

Nuova serie 'Contemporanea' in onda venerdì 28 aprile su Rai Storia.

"Il racconto del reale e della contemporaneità attraverso una selezione di grandi documentari che raccontano temi fondamentali per l'analisi storica. Lo propone la nuova serie 'Contemporanea' in onda venerdì 28 aprile alle 21.10 su Rai Storia. Si comincia con 'Freakonomics' con la regia di Heidi Ewing e Alex Gibney" spiegano in una nota dalla tv di Stato.



La Rai chiarisce inoltre: "Il campo di economia può studiare il funzionamento delle economie nazionali o delle aziende, ma può anche aiutare a esplorare il comportamento umano. L'economista Steven D. Levitt e il giornalista Stephen J. Dubner presentano un'antologia di documentari che esaminano i comportamenti delle persone di fronte alle opportunità, economiche e non solo, della vita."



"I temi affrontati nel documentario includono aspetti inconsueti come il possibile ruolo del nome di una persona nel determinare il successo nella vita - viene descritto in conclusione -, l'alto tasso di corruzione in uno sport sui generis come il sumo, l'efficacia dei premi in denaro nel rendimento scolastico."