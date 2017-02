Eric Clapton e Angus Young: il documentario sulle Rock Legends

Nuova puntata di Ghiaccio Bollente, in onda martedì 7 febbraio su Rai5.

"Uno è l'uomo definito da Chuck Berry 'The man of the Blues', l'altro è lo sfrenato trascinatore degli AC/DC: Eric Clapton e Angus Young sono i protagonisti del doppio appuntamento con lo spazio musicale di 'Ghiaccio Bollente', in onda martedì 7 febbraio dalle 18.45 su Rai5" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



"Si comincia con la serie 'Rock Legends' ed Eric Clapton - segnala inoltre la Rai -, plurivincitore di premi Grammy, unico musicista a vantare tre inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame (come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream) e iscritto in seconda posizione nella classifica dei cento migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix."



"Un musicista che ha avuto il mondo ai suoi piedi ma ha rischiato di perdere se stesso. Il documentario racconta la storia di un sopravvissuto all'alcolismo e alla tossicodipendenza, alla scomparsa di amici come Jimi Hendrix e John Lennon, e alla tragica morte di Conor, il figlio di quattro anni avuto con Lory Del Santo. Alle 19.10, gli aneddoti e dietro le quinte dei video musicali più incisivi della epica band australiana, tra cui 'Thunderstruck' e 'You Shook Me All Night Long' nella prima visione free della nuova serie 'Video Killed The Radio Star'. Con Angus Young, intervengono il cantante Brian Johnson, agli AC/DC dopo la tragica scomparsa di Bon Scott; e il regista David Mallet, autore di alcuni tra i più rocamboleschi video del gruppo. Innumerevoli gli aneddoti, decine i trucchi adottati sul set per trasmettere al meglio la carica trascinante di una band inimitabile" si riporta in conclusione.