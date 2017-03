Dopo i Joy Division arrivano i New Order: il documentario

Torna 'Ghiaccio bollente', in onda venerdì 17 marzo su Rai5.

"Considerata una delle band più influenti e acclamate dal pubblico e dalla critica della loro generazione, ha combinato la dance e il punk creando una storia di successo e vendendo milioni di album in tutto il mondo. I New Order sono i protagonisti del nuovo episodio della serie in prima visione 'Rock Legends' in onda venerdì 17 marzo alle 18.40 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai diffonde inoltre: "La band è nata dopo la tragica fine dei pionieri del post-punk, i Joy Division. Attraverso Factory Records, l'etichetta indipendente che ha supervisionato i lavori dei Joy Division, i New Order hanno presentato il loro album di debutto, 'Movement' nel 1981. La band ha poi continuato a sperimentare il proprio sound con l'album 'Power, Corruption & Lies'."



"Il documentario ripercorre la carriera del gruppo con materiale d'archivio, video musicali - fra cui 'Crystal' e 'Republic' - e approfondimenti con i critici musicali e giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6)" si prosegue.



Viene segnalato in conclusione: "Alle 19.05, in 'Video Killed The Radio Star', obiettivo sugli anni d'oro dei videoclip, principale mezzo di diffusione della musica prima dell'avvento di internet e del digitale, raccontati da grandi pionieri della sperimentazione video, i Duran Duran. Simon LeBon e Nick Rhodes raccontano in prima persona l'ispirazione dietro alcuni dei loro videoclip più memorabili ('Rio' e 'Girls On Film'), aneddoti legati alla lavorazione sul set e l'impatto del videoclip sull'industria discografica. Da fan di Bowie e Roxy Music a profeti dell'estetica neoromantica anni '80, l'episodio ripercorre la saga dei 'Golden boys' di Birmingham, tra musica e jet-set."