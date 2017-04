Discovering music con Elton John: da pianista a rock star, il documentario

Nuovo appuntamento con la serie 'Discovering music', in onda mercoledì 19 aprile su Rai5.

"Tra i più grandi interpreti del rock contemporaneo, Elton John è considerato la massima espressione del movimento piano-rock. Il documentario della serie 'Discovering music', in onda mercoledì 19 aprile alle 18.45, e in replica alle 22.25, su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', ripercorre la carriera del 'Rocket Man' che nei panni di pianista è diventato una rock star" viene riportato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si comunica in conclusione: "Il documentario segue il suo viaggio da cantautore in erba fino all'apice del suo successo, negli anni '70. Artista e performer estroso, con i suoi abiti sgargianti e la sua ironia Elton John è uno dei pochissimi musicisti a essere ancora nelle posizioni più alte delle music charts dopo quarant'anni di attività."