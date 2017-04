Discovering Music con i Queen: il documentario dalle origini

Nuovo appuntamento con la serie 'Discovering Music', in onda venerdì 21 aprile su Rai5.

"Considerati come l'ultimo gruppo rock capace di riempire all'inverosimile uno stadio, hanno dominato le classifiche di tutto il mondo negli anni '70 e '80. I Queen sono protagonisti del nuovo episodio della serie 'Discovering Music', in onda venerdì 21 aprile alle 18.20 e in replica alle 23.50 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Il documentario ripercorre la loro carriera partendo dalle origini della band fino alla sua evoluzione nella ricerca musicale. Nel corso degli anni, i Queen hanno composto un vero e proprio patrimonio di canzoni, performance e video musicali capace di suggestionare e plasmare fortemente la cultura popolare europea e americana" si sottolinea in conclusione dalla Rai.